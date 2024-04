En confé­rence de presse à Madrid, où il a été élu sportif de l’année lors de la céré­monie des Laureus World Sports Awards 2024, Novak Djokovic a donné des nouvelles en annon­çant clai­re­ment ses intentions.

« Malheureusement je ne vais pas pouvoir jouer à Madrid cette année… J’ai prévu de jouer à Rome (10 au 21 mai, ndlr). Cette année a été un peu diffé­rente pour moi, je n’ai pas encore retrouvé mon meilleur niveau de tennis et j’es­père que je le ferai à Roland‐Garros. Je prépare mon corps pour être prêt en parti­cu­lier pour Roland‐Garros, Wimbledon, les Jeux olym­piques et l’US Open, la partie la plus impor­tante de la saison pour moi », a déclaré le numéro 1 mondial.