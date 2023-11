L’ATP aime vrai­ment Novak Djokovic et elle le prouve à chaque occasion.

En effet, alors que la période des nomi­na­tions pour les trophées de l’année vient de débuter, le Serbe a une fois de plus été snobé dans la liste des joueurs les plus fair play où l’on retrouve Carlos Alcaraz, Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov et Jannik Sinner.

Pour rappel ce trophée a seule­ment été remporté par trois joueurs sur les 19 dernières saisons : 13 fois par Roger Federer, 5 fois par Rafael Nadal et une fois par Casper Ruud (tenant du titre).

En atten­dant les nominés pour le trophée du meilleur joueur de la saison, Djokovic se conso­lera peut‐être avec la nomi­na­tion de Goran Ivanisevic dans la caté­gorie des meilleurs coachs.