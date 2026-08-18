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Djokovic honoré comme Nadal à Roland‐Garros ? Chris Evert répond

Par
Jean Muller
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Lauréat de dix titres à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a imposé sa loi en Océanie. Certaines orga­ni­sa­tions rendent de vibrants hommages aux cham­pions qui laissent une trace indé­lé­bile dans l’his­toire du tournoi.

En 2021 à Roland‐Garros, une statue de Rafael Nadal avait été érigée pour honorer le roi de la terre battue, comp­tant 13 Coupes des Mousquetaires à ce moment (14 à la fin de sa carrière). Certains se posent la ques­tion d’un trai­te­ment simi­laire pour le Djoker à Melbourne. L’ancienne numéro un mondial Chris Evert a répondu à l’af­fir­matif sur son compte Twitter à cette éventualité.

Swish Tennis : « Novak Djokovic mérite‐t‐il une statue à l’Open d’Australie ? »

Chris Evert : « Oui. »

Publié le mardi 18 août 2026 à 11:51

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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