Lauréat de dix titres à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a imposé sa loi en Océanie. Certaines orga­ni­sa­tions rendent de vibrants hommages aux cham­pions qui laissent une trace indé­lé­bile dans l’his­toire du tournoi.

En 2021 à Roland‐Garros, une statue de Rafael Nadal avait été érigée pour honorer le roi de la terre battue, comp­tant 13 Coupes des Mousquetaires à ce moment (14 à la fin de sa carrière). Certains se posent la ques­tion d’un trai­te­ment simi­laire pour le Djoker à Melbourne. L’ancienne numéro un mondial Chris Evert a répondu à l’af­fir­matif sur son compte Twitter à cette éventualité.

yes — Chris Evert (@ChrissieEvert) August 17, 2026

Swish Tennis : « Novak Djokovic mérite‐t‐il une statue à l’Open d’Australie ? »

Chris Evert : « Oui. »