Lauréat de dix titres à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a imposé sa loi en Océanie. Certaines organisations rendent de vibrants hommages aux champions qui laissent une trace indélébile dans l’histoire du tournoi.
En 2021 à Roland‐Garros, une statue de Rafael Nadal avait été érigée pour honorer le roi de la terre battue, comptant 13 Coupes des Mousquetaires à ce moment (14 à la fin de sa carrière). Certains se posent la question d’un traitement similaire pour le Djoker à Melbourne. L’ancienne numéro un mondial Chris Evert a répondu à l’affirmatif sur son compte Twitter à cette éventualité.
yes— Chris Evert (@ChrissieEvert) August 17, 2026
Swish Tennis : « Novak Djokovic mérite‐t‐il une statue à l’Open d’Australie ? »
Chris Evert : « Oui. »
Publié le mardi 18 août 2026 à 11:51