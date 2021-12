Si Novak Djokovic a vite rebondi après sa défaite en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev (6–4, 6–4, 6–4), rempor­tant notam­ment le Masters 1000 de Paris‐Bercy, il n’a pas oublié cet échec aux portes du Grand Chelem calendaire.

Dans un entre­tien accordé à L’Équipe – à l’oc­ca­sion de son titre de Champions des cham­pions remis par le journal fran­çais -, le Serbe est revenu sur un été où il n’a pas toujours fait les bons choix : « Il aurait peut‐être été préfé­rable que je n’aille pas aux Jeux avant cet US Open. J’aurais eu plus de réserves en énergie mentale, physique. Je suis allé à Tokyo avec le réser­voir à 50%. Le jeu, ça allait, mais je marchais déjà sur la réserve. Je n’es­saie pas de me trouver des excuses. Je ne passe pas trop de temps dans ma vie, dans ma carrière, à en cher­cher. Je ne suis pas non plus du genre à ressasser… Mais une chose est sûre, je me serais senti mieux préparé à New York si je n’avais pas disputé les JO. Mais une fois que j’ai dit ça, je ne regrette pas d’y être allé. »