Lors de son Instagram live avec Fabio Fognini, Novak Djokovic a abordé plusieurs sujets très intéressants et notamment celui lié à la possibilité prochainement de participer à des compétitions. Le Serbe pense, comme la plupart des joueurs, que ce sera possible régionalement : « Je pense qu’il y aura plus de tournois régionaux avec du prize money. Je pense que c’est ce qu’il va se passer très bientôt. Tous les pays auront un modèle propre pour sortir du confinement et il sera difficile de redémarrer notre circuit, car il se déroule chaque semaine dans un pays différent. Je pense donc qu’il y aura des tournois dans chaque pays, mais probablement pas de points (ATP) pour le moment. » Difficile de contredire le Serbe puisque un peu partout des tournées sont annoncées.