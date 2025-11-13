AccueilInsoliteDjokovic (interrogé sur sa fortune personnelle) : "Je ne donne pas ces...
InsoliteATP

Djokovic (inter­rogé sur sa fortune person­nelle) : « Je ne donne pas ces infor­ma­tions, les gens n’ont pas besoin de savoir. Je n’aime pas parler de ça »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1279
Tennis : Us Open 2024 -

Interrogé sur sa fortune person­nelle lors de sa grande inter­view avec le jour­na­liste Piers Morgan, Novak Djokovic n’a pas voulu donner de chiffres. 

« Je n’aime pas parler de ça. On vit dans une société très maté­ria­liste. Je ne donne pas ces infor­ma­tions, les gens n’ont pas besoin de savoir. L’argent est très impor­tant et il apporte la sécu­rité, cela ne fait aucun doute, et c’est abso­lu­ment l’un des moteurs de la société actuelle. On ne peut négliger l’importance de l’argent. Mais si l’argent est la seule chose qui vous inté­resse… Enfin, dans mon cas et d’après mon expé­rience, étant donné que je suis un athlète, je fonc­tionne plutôt selon un modèle méri­to­cra­tique. Si je gagne un match de tennis ou un tournoi, je suis récom­pensé : j’ob­tiens des contrats de spon­so­ring, etc. »

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 09:24

Article précédent
Zverev, après sa nouvelle défaite contre Sinner : « Le résultat est de 6–4, 6–3, mais à mon humble avis, j’ai trouvé que le match était plus serré que ne le laisse penser le score »
Article suivant
Sinner, tombeur de Zverev : « Je ne vous dirai jamais ce qu’il a changé »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.