Interrogé sur sa fortune personnelle lors de sa grande interview avec le journaliste Piers Morgan, Novak Djokovic n’a pas voulu donner de chiffres.
« Je n’aime pas parler de ça. On vit dans une société très matérialiste. Je ne donne pas ces informations, les gens n’ont pas besoin de savoir. L’argent est très important et il apporte la sécurité, cela ne fait aucun doute, et c’est absolument l’un des moteurs de la société actuelle. On ne peut négliger l’importance de l’argent. Mais si l’argent est la seule chose qui vous intéresse… Enfin, dans mon cas et d’après mon expérience, étant donné que je suis un athlète, je fonctionne plutôt selon un modèle méritocratique. Si je gagne un match de tennis ou un tournoi, je suis récompensé : j’obtiens des contrats de sponsoring, etc. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 09:24