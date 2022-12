Malgré une saison marquée par ses absences sur deux tour­nois du Grand Chelem et quatre Masters 1000, Novak Djokovic domine large­ment le clas­se­ment des joueurs ayant remporté le plus de matchs face aux 10 meilleurs joueurs du monde.

En effet, le Serbe a gagné pas moins de 11 matchs face au top 10 ATP, soit deux matchs de plus que les jeunes Carlos Alcaraz et Holger Rune (9 victoires chacun) et déjà loin devant Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas (8 victoires chacun).