Troisième à la Race avec 1190 points d’avance sur le 9ème Draper qui est forfait jusqu’à la fin de l’année, on peut penser que le Serbe sera qualifié pour le Masters Turin même s’il ne joue plus. Malgré cette situa­tion favo­rable, il est peu probable qu’il soit présent dans le Piémont. 

Ce sera aussi sûre­ment le cas pour Shanghaï car sa présence en 2024 était plus liée à son équi­pe­men­tier qu’à son programme sportif. 

Pour le Rolex Paris Masters, on peut penser que comme le tournoi démé­nage il ait une petite chance que le Serbe puisse avoir d’envie « inau­gurer » ce « nouveau » évènement. 

De toute façon, on devrait être vite fixé mais il se peut aussi que Novak ne reprenne que pour l’Open d’Australie, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour ses fans. 

Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 13:13

