Lors de sa conférence de presse après son succès face à Milos Raonic, Novak Djokovic a surtout été interrogé sur son projet d’association de joueurs.

Serein, et très à l’aise au micro, le Serbe a « déroulé » comme l’on dit en expliquant le pourquoi et le comment de cette initiative.

Le numéro 1 mondial qui connait mieux que quiconque les médias a donc « répondu » à Rafael Nadal et Roger Federer qui pendant sa finale s’étaient largement prononcés contre cette idée en pronant l’unité et la solidarité : « J’adorerais avoir Roger et Rafa, bien sûr. J’adorerais avoir tout le monde. Mais je comprends aussi qu’il y ait des opinions différentes, que certains puissent penser que ce n’est pas le moment. Personnellement vous l’avez compris, je crois au contraire que que c’est le moment. Soit il n’est jamais temps, soit il l’est toujours. C’est une idée qui circule depuis plus de 20 ans. Nous n’avons pas encore de réponses à toutes les questions, nous ne savons pas encore qui représentera les joueurs, même si nous avons une idée générale de ce que sera l’association. Nous aurons nos administrateurs juridiques et des réunions annuelles. En ce moment, nous essayons tout simplement de nous faire une idée du nombre d’acteurs qui souhaitent rejoindre cette initiative. Commençons par là »