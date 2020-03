Habitué à briller lors des Masters 1000 d’Indian Wells et Miami (quatre doublés en 2011, 2014, 2015 et 2016), Novak Djokovic n’a pas connu la même réussite ces trois dernières saisons.

Le Serbe savoure son incroyable début d’année (invaincu en 18 matchs et trois titres avec l’ATP Cup, l’Open d’Australie et Dubai), mais après sa victoire à Dubai, le numéro 1 mondial a clairement annoncé la couleur comme le rapporte le site ATP : « J’essaie de savourer le moment présent et d’apprécier où j’en suis. Je pense que c’est l’un des meilleurs départs de toutes les saisons que j’ai eues dans ma carrière. Je me sens bien sur le court, surtout sur le dur qui est la surface qui m’a le plus réussi. Je suis juste reconnaissant de bien jouer et de me sentir bien. J’ai gagné de nombreux matchs de suite. Je vais essayer de continuer. Il est trop tôt pour parler de la durée de cette durée et je vais essayer de ne pas penser aux prédictions. J’ai fixé mes objectifs et ils sont très clairs pour moi. Je vais essayer de rester en bonne santé et en forme pour réussir à Indian Wells et Miami. Cela ne m’est pas arrivé depuis trois ans. Je suis motivé pour bien faire. Je peux gagner beaucoup de points. Historiquement, j’ai remporté les deux tournois à de nombreuses reprises (cinq à Indian Wells et six à Miami). Il me reste quelques semaines avant mon premier match à Indian Wells pour récupérer, me reposer et me préparer afin d’arriver en pleine forme. » La concurrence est prévenue.