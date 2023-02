Présent depuis quelques jours aux Émirats arabes unis avant de prendre part à l’ATP 500 de Dubaï qui débu­tera ce lundi 27 février, Novak Djokovic, qui affron­tera un joueur issu des quali­fi­ca­tions pour son entrée en lice, a rendu un très bel hommage à ses collègues du Big 3 alors qu’il était inter­rogé sur l’hé­ri­tage qu’il aime­rait laisser.

« Je suis conscient d’être dans la dernière ligne droite de ma carrière, mais je pense que j’ai l’avan­tage d’avoir beau­coup appris de mes collègues du Big 3. J’ai regardé comment Federer a géré sa longue carrière et j’ai été inspiré par Nadal et sa façon de ne jamais aban­donner. J’aimerais que les gens se souviennent toujours de moi pour mon dévoue­ment au tennis et à ce sport, pour quel­qu’un qui a constam­ment cherché des moyens d’évo­luer, d’être meilleur chaque jour et de s’amé­liorer lui‐même. »