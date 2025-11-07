AccueilATPDjokovic : "J'ai passé la majeure partie de ma carrière avec Rafael...
Djokovic : « J’ai passé la majeure partie de ma carrière avec Rafael Nadal et Roger Federer. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont égale­ment mes rivaux en ce moment, mais ils sont si jeunes. J’ai 15 ans d’écart avec eux »

Thomas S
Par Thomas S

La longé­vité de Novak Djokovic est telle­ment excep­tion­nelle qu’il peut se targuer d’avoir eu plusieurs riva­lités avec des joueurs de géné­ra­tions différentes. 

Désormais concur­rent de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après l’ère du fameux Big 3 aux côtés de Roger Federer et Rafael Nadal, le Serbe a logi­que­ment expliqué que ces deux riva­lités n’étaient pas comparables. 

« J’ai passé la majeure partie de ma carrière avec mes deux plus grands rivaux, Rafael Nadal et Roger Federer. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont égale­ment mes rivaux en ce moment, mais ils sont si jeunes. J’ai 15 ans d’écart avec eux sur le circuit ! Notre riva­lité date de quelques années, et j’ai eu 20 ans de riva­lité avec les deux autres. Ce n’est pas vrai­ment compa­rable, mais c’est formi­dable qu’il y ait une nouvelle grande riva­lité dans notre sport entre Sinner et Alcaraz. Ils ont disputé des matchs incroyables au cours des 18 derniers mois. J’espère qu’ils pour­ront conti­nuer sur leur lancée, car c’est ce dont notre sport a besoin », a déclaré Djokovic au service presse du tournoi d’Athènes avant son entrée en lice. 

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 13:43

