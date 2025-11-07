La longévité de Novak Djokovic est tellement exceptionnelle qu’il peut se targuer d’avoir eu plusieurs rivalités avec des joueurs de générations différentes.
Désormais concurrent de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après l’ère du fameux Big 3 aux côtés de Roger Federer et Rafael Nadal, le Serbe a logiquement expliqué que ces deux rivalités n’étaient pas comparables.
« J’ai passé la majeure partie de ma carrière avec mes deux plus grands rivaux, Rafael Nadal et Roger Federer. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont également mes rivaux en ce moment, mais ils sont si jeunes. J’ai 15 ans d’écart avec eux sur le circuit ! Notre rivalité date de quelques années, et j’ai eu 20 ans de rivalité avec les deux autres. Ce n’est pas vraiment comparable, mais c’est formidable qu’il y ait une nouvelle grande rivalité dans notre sport entre Sinner et Alcaraz. Ils ont disputé des matchs incroyables au cours des 18 derniers mois. J’espère qu’ils pourront continuer sur leur lancée, car c’est ce dont notre sport a besoin », a déclaré Djokovic au service presse du tournoi d’Athènes avant son entrée en lice.
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 13:43