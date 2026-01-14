Si cette rencontre fortuite entre deux légendes absolues du sport ne date pas d’hier, mais du mois d’août dernier, le témoignage de Novak Djokovic à ce sujet est particulièrement croustillant.
Toujours aussi taquin, le Serbe a raconté ce qu’il avait dit à Lionel Messi dans un restaurant aux Etats‐Unis.
NOVAK DJOKOVIC : « I met Messi at a restaurant in the United States. He asked me for advice about tennis. I told him : ‘Please, Messi, don’t ask me that. I won’t give you any information. You dominate football and now you want to dominate tennis. No, no, play football. When I… pic.twitter.com/jzi2DDQTYs— The Footy Section (@FTBLsection) January 14, 2026
« J’ai rencontré Messi dans un restaurant aux États‐Unis. Il m’a demandé des conseils sur le tennis. Je lui ai répondu : « S’il te plaît, Messi, ne me demande pas ça. Je ne te donnerai aucune information. Tu domines le football et maintenant tu veux dominer le tennis. Non, non, joue au football. Quand je prendrai ma retraite, tu pourras jouer au tennis. Il a ri et m’a répondu : ‘J’ai de la chance que le football se joue avec les pieds et non avec les mains’. Mais la vérité est que j’ai de la chance qu’il ne soit pas joueur de tennis, sinon je ne gagnerais aucun titre. C’est le meilleur joueur de football de tous les temps. J’aime le regarder. »
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 17:17