Si cette rencontre fortuite entre deux légendes abso­lues du sport ne date pas d’hier, mais du mois d’août dernier, le témoi­gnage de Novak Djokovic à ce sujet est parti­cu­liè­re­ment croustillant.

Toujours aussi taquin, le Serbe a raconté ce qu’il avait dit à Lionel Messi dans un restau­rant aux Etats‐Unis.

NOVAK DJOKOVIC : « I met Messi at a restau­rant in the United States. He asked me for advice about tennis. I told him : ‘Please, Messi, don’t ask me that. I won’t give you any infor­ma­tion. You domi­nate foot­ball and now you want to domi­nate tennis. No, no, play foot­ball. When I… pic.twitter.com/jzi2DDQTYs — The Footy Section (@FTBLsection) January 14, 2026

« J’ai rencontré Messi dans un restau­rant aux États‐Unis. Il m’a demandé des conseils sur le tennis. Je lui ai répondu : « S’il te plaît, Messi, ne me demande pas ça. Je ne te donnerai aucune infor­ma­tion. Tu domines le foot­ball et main­te­nant tu veux dominer le tennis. Non, non, joue au foot­ball. Quand je pren­drai ma retraite, tu pourras jouer au tennis. Il a ri et m’a répondu : ‘J’ai de la chance que le foot­ball se joue avec les pieds et non avec les mains’. Mais la vérité est que j’ai de la chance qu’il ne soit pas joueur de tennis, sinon je ne gagne­rais aucun titre. C’est le meilleur joueur de foot­ball de tous les temps. J’aime le regarder. »