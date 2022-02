Au cours d’une inter­view avec la Radio Télévision Serbe (RTS), Novak Djokovic a reconnu que sa défaite contre Alexander Zverev aux Jeux olym­piques de Tokyo 2021 l’avait beau­coup marqué.

Le Serbe, qui veut à tout prix gagner l’or olym­pique, sait qu’il a laissé filer une occa­sion en or : « Une médaille olym­pique, surtout en or, est forcé­ment un objectif impor­tant. J’ai souvent repensé à ma défaite contre Alexander Zverev (1–6, 6–3, 6–1 ndlr), en essayant de comprendre ce qui n’avait pas fonc­tionné. J’avais très bien joué jusqu’ici dans le tournoi mais, lors de cette rencontre, j’ai eu l’im­pres­sion d’être à bout de souffle, à la fois menta­le­ment et physiquement ».

Le numéro un mondial aura encore (au moins) une chance de décro­cher l’or à Paris en 2024. Il aura alors 36 ans.