Lors d’une inter­view pour le moins inso­lite, réalisée… dans une baignoire aux États‐Unis à l’occasion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic s’est exprimé avec beau­coup de franchise.

Après être revenu avec humour sur l’aide qu’il avait apportée à Jannik Sinner, non sans exprimer un léger regret, le Serbe a évoqué sa riva­lité avec Roger Federer et Rafael Nadal.

Novak Djokovic : « It was a Hollywood script — Nadal and Federer playing almost every final in big tour­na­ments. There was no room for the third guy. Nobody wanted to see this Eastern European Serbian guy coming in who said he wanted to be #1 and thinks he can be the grea­test. I had… pic.twitter.com/dbdqiuOtDs — Danny (@DjokovicFan_) July 20, 2026

« C’était un scénario digne d’Hollywood : Nadal et Federer s’af­fron­taient dans presque toutes les finales des grands tour­nois. Il n’y avait pas de place pour un troi­sième. Personne ne voulait voir débar­quer ce Serbe d’Europe de l’Est qui disait vouloir devenir numéro 1 et pensait pouvoir devenir le plus grand. J’ai dû me battre contre ces moulins à vent pendant toute ma carrière, face aux médias et à tout le monde. Tout cela m’a rendu encore plus fort. J’ai toujours eu du respect pour Federer et Nadal, mais nous avons connu des moments diffi­ciles. C’est normal. Quand on se bat pour entrer dans l’histoire, à quoi d’autre peut‐on s’attendre ? »