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Djokovic : « J’ai toujours eu du respect pour Federer et Nadal, mais nous avons connu des moments diffi­ciles. Quand on se bat pour entrer dans l’histoire, à quoi d’autre peut‐on s’attendre ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view pour le moins inso­lite, réalisée… dans une baignoire aux États‐Unis à l’occasion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic s’est exprimé avec beau­coup de franchise. 

Après être revenu avec humour sur l’aide qu’il avait apportée à Jannik Sinner, non sans exprimer un léger regret, le Serbe a évoqué sa riva­lité avec Roger Federer et Rafael Nadal. 

« C’était un scénario digne d’Hollywood : Nadal et Federer s’af­fron­taient dans presque toutes les finales des grands tour­nois. Il n’y avait pas de place pour un troi­sième. Personne ne voulait voir débar­quer ce Serbe d’Europe de l’Est qui disait vouloir devenir numéro 1 et pensait pouvoir devenir le plus grand. J’ai dû me battre contre ces moulins à vent pendant toute ma carrière, face aux médias et à tout le monde. Tout cela m’a rendu encore plus fort. J’ai toujours eu du respect pour Federer et Nadal, mais nous avons connu des moments diffi­ciles. C’est normal. Quand on se bat pour entrer dans l’histoire, à quoi d’autre peut‐on s’attendre ? »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 08:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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