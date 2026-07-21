Lors d’une interview pour le moins insolite, réalisée… dans une baignoire aux États‐Unis à l’occasion de la sortie de son documentaire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic s’est exprimé avec beaucoup de franchise.
Après être revenu avec humour sur l’aide qu’il avait apportée à Jannik Sinner, non sans exprimer un léger regret, le Serbe a évoqué sa rivalité avec Roger Federer et Rafael Nadal.
Novak Djokovic : « It was a Hollywood script — Nadal and Federer playing almost every final in big tournaments. There was no room for the third guy. Nobody wanted to see this Eastern European Serbian guy coming in who said he wanted to be #1 and thinks he can be the greatest. I had… pic.twitter.com/dbdqiuOtDs— Danny (@DjokovicFan_) July 20, 2026
« C’était un scénario digne d’Hollywood : Nadal et Federer s’affrontaient dans presque toutes les finales des grands tournois. Il n’y avait pas de place pour un troisième. Personne ne voulait voir débarquer ce Serbe d’Europe de l’Est qui disait vouloir devenir numéro 1 et pensait pouvoir devenir le plus grand. J’ai dû me battre contre ces moulins à vent pendant toute ma carrière, face aux médias et à tout le monde. Tout cela m’a rendu encore plus fort. J’ai toujours eu du respect pour Federer et Nadal, mais nous avons connu des moments difficiles. C’est normal. Quand on se bat pour entrer dans l’histoire, à quoi d’autre peut‐on s’attendre ? »
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 08:21