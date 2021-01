Fortement critiqué par la presse australienne et moqué par Stan Wawrinka après sa lettre envoyée à Craig Tiley dans laquelle il faisait des propositions pour les joueurs coincés dans leur chambre d’hôtel à Melbourne, Novak Djokovic a décidé de s’exprimer publiquement afin de faire part de ses frustrations et de rassurer sur ses réelles intentions.

« Quand je vois ce genre de choses (ndlr : les critiques à son encontre), je me demande si je devrais simplement m’asseoir et profiter de mes avantages au lieu de prêter attention aux difficultés des autres. Cependant, je choisis toujours de faire quelque chose et d’être utile malgré toutes les conséquences et les erreurs d’interprétation », a déclaré un numéro 1 mondial visiblement agacé par les critiques.