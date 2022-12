Lors d’une confé­rence de presse orga­nisée mercredi à Marbella par Asics pour la présen­ta­tion de sa nouvelle paire de chaus­sures, la Court FF3, Novak Djokovic a révélé le secret de ses fameuses glis­sades et égale­ment partagé une réflexion person­nelle sur la saison à venir.

« Je dois être moins humble en 2023. 2022 me dit que je dois viser les grands tour­nois, les gagner. Et je veux aussi jouer pour mon pays. Je veux rester en bonne santé et jouer au plus haut niveau, je ne me vois pas être 25e mondial et conti­nuer à jouer. Je veux gagner autant que je peux », a lâché l’homme aux 21 titres du Grand Chelem, toujours aussi affamé.