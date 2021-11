Vainqueur de son 86ème titre, Novak a été inter­rogé sur tout ce que cela repré­sen­tait. Il a eu une réponse assez philo­so­phique : « Je me consi­dère comme un étudiant du sport, je respecte et admire tous les cham­pions passés qui ont ouvert la voie pour mon parcours, pour la nouvelle géné­ra­tion de joueurs de tennis, qui jouent main­te­nant. Nous profi­tons égale­ment des leçons tirées de ces cham­pions du passé. Je suis recon­nais­sant de tout cela » a expliqué le numéro 1 mondial.

Avant de revenir sur le moment où il a dépassé un certain Pete Sampras : « Quand j’ai surpassé l’un des cham­pions du passé, notam­ment quelqu’un qui était mon idole quand j’étais jeune comme Pete Sampras, cela signifie énor­mé­ment pour moi. En général, c’est diffi­cile vrai­ment de me poser et de réflé­chir et de comprendre tout ce qui a été accompli, non seule­ment cette semaine, mais tout au long de ma carrière »