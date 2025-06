Dans un show tv en Serbie réalisé avant Roland‐Garros, Novak Djokovic s’était livré au sujet de sa rela­tion avec Nadal et Federer notam­ment quand il est arrivé tout jeune sur le circuit. S’il n’a pas faire de révé­la­tions, il a quand même rappelé quelques vérités.

« J’agissais et je me sentais toujours comme un enfant non désiré. Je me deman­dais pour­quoi. Ça m’a blessé. Puis j’ai pensé que les fans m’ac­cep­te­raient si j’agis­sais diffé­rem­ment. Mais ce n’était pas le cas non plus. Je n’ai jamais été aussi aimé que Federer et Nadal, car je n’étais pas censé être là. J’étais le petit gars, le troi­sième venu qui a dit : « Je vais être numéro un ». Beaucoup de gens n’ont pas apprécié ça »