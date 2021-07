Alors qu’il parais­sait imbat­table, Novak Djokovic a vécu l’enfer ces deux derniers jours. Battu trois en fois et à deux reprises en simple, le Serbe s’est effondré. Il a même dû déclarer forfait avant le match pour la médaille de bronze. En confé­rence de presse, il a avoué être blessé à plusieurs endroits du corps.

« Je regrette de ne pas avoir remporté de médaille pour mon pays, aussi bien en simple qu’en mixte. Hier (vendredi) et aujourd’hui, mon niveau de tennis a baissé, en partie en raison de l’épui­se­ment mental et physique. J’espère que mes problèmes physiques ne me pose­ront pas de problème pour l’US Open. C’est quelque chose dont je ne suis pas sûr pour le moment, mais il n’y a pas de regrets, vous devez tout donner pour votre pays. Je me suis retiré du double mixte à cause de bles­sures, pas une seule. J’espère que cela ne m’empêchera pas de jouer à l’US Open », a confié le numéro 1 mondial.