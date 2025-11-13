Interrogé sur sa fortune person­nelle lors de sa grande inter­view avec le jour­na­liste Piers Morgan, Novak Djokovic n’a pas voulu donner de chiffres.

Novak Djokovic tells Piers Morgan why he doesn’t like revea­ling his net worth – and reveals he once turned down a multi‐million deal from a major drink brand.



« It’s inte­grity that I care about.«



Watch more 👇



📺 https://t.co/gCAjSqkDwA@piersmorgan | @DjokerNole | @Cristiano pic.twitter.com/c8fyXLb4O7 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 11, 2025

« Je n’aime pas parler de ça. On vit dans une société très maté­ria­liste. Je ne donne pas ces infor­ma­tions, les gens n’ont pas besoin de savoir. L’argent est très impor­tant et il apporte la sécu­rité, cela ne fait aucun doute, et c’est abso­lu­ment l’un des moteurs de la société actuelle. On ne peut négliger l’importance de l’argent. Mais si l’argent est la seule chose qui vous inté­resse… Enfin, dans mon cas et d’après mon expé­rience, étant donné que je suis un athlète, je fonc­tionne plutôt selon un modèle méri­to­cra­tique. Si je gagne un match de tennis ou un tournoi, je suis récom­pensé : j’ob­tiens des contrats de spon­so­ring, etc. »