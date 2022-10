L’année 2022 avait très mal commencé pour Novak Djokovic avec la fameuse affaire ayant mené à son expul­sion d’Australie en raison de son statut de « non‐vacciné ». Mais fina­le­ment, elle se termi­nera avec au minimum quatre titres en poche : un Grand Chelem (Wimbledon), un Masters 1000 (Rome), un ATP 500 (Astana) et un ATP 250 (Tel‐Aviv). Sans avoir pu jouer sur le conti­nent améri­cain et en atten­dant Bercy et le Masters.

Le Serbe a démontré une fois de plus sa force de carac­tère hors du commun. « Cette année a été parti­cu­lière, oui. Je n’avais jamais vécu ça aupa­ra­vant, évidem­ment. J’essaie d’en tirer des ensei­gne­ments, d’en sortir grandi, plus fort. C’est ma façon de voir les choses, vous savez. Les diffi­cultés de la vie doivent vous renforcer », a expliqué Nole après sa victoire en finale contre Stefanos Tsitsipas à Nur‐Sultan (Astana Open) ce dimanche.