Lors de la récente très longue interview accordée par le Serbe, Nole est revenu sur la finale légendaire entre Alcaraz et Sinner à Roland‐Garros. Son aveu est vraiment intéressant.
« Quand je regarde un match de tennis, je le vois avec des yeux différents de ceux d’un fan de tennis ordinaire. Donc au début du match, j’étais très analytique. J’essayais de comprendre le jeu et leurs tactiques. Et puis je suis entré dans une phase d’admiration profonde. Je n’avais pas ressenti cela très souvent dans ma vie en regardant d’autres joueurs. C’est arrivé quelques fois quand Federer et Nadal s’affrontaient. Il y a seulement quatre ou cinq matchs dans ma vie où je me suis dit « Wahou ». C’était un niveau de tennis astronomique. C’était incroyable »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 08:20