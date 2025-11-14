AccueilATPDjokovic : "Je n'avais pas ressenti cela très souvent dans ma vie...
Djokovic : « Je n’avais pas ressenti cela très souvent dans ma vie en regar­dant d’autres joueurs. C’est arrivé quelques fois quand Federer et Nadal s’affrontaient »

Lors de la récente très longue inter­view accordée par le Serbe, Nole est revenu sur la finale légen­daire entre Alcaraz et Sinner à Roland‐Garros. Son aveu est vrai­ment intéressant.

« Quand je regarde un match de tennis, je le vois avec des yeux diffé­rents de ceux d’un fan de tennis ordi­naire. Donc au début du match, j’étais très analy­tique. J’essayais de comprendre le jeu et leurs tactiques. Et puis je suis entré dans une phase d’admiration profonde. Je n’avais pas ressenti cela très souvent dans ma vie en regar­dant d’autres joueurs. C’est arrivé quelques fois quand Federer et Nadal s’affrontaient. Il y a seule­ment quatre ou cinq matchs dans ma vie où je me suis dit « Wahou ». C’était un niveau de tennis astro­no­mique. C’était incroyable »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 08:20

