Déçu mais pas abattu après sa défaite surprise face à Jiri Vesely en quarts de finale du tournoi de Dubai, Novak Djokovic, après avoir expliqué les raisons de cette décon­venue, s’est projeté un peu plus loin dans sa carrière. Questionné sur sa longé­vité, le Serbe a expliqué qu’il ne se fixait presque aucune limite.

« Mon objectif est de conti­nuer à jouer au tennis. C’est le but ultime. Aussi long­temps que j’en aurai envie et que je pourrai jouer. Aussi long­temps que mon corps me le permettra, aussi long­temps que les circons­tances de ma vie le permet­tront, que les gens qui m’en­tourent et me soutiennent le permet­tront. Je suis toujours motivé et je suis toujours énervé quand je perds un match. Cela m’im­porte. Je tiens à gagner chaque match, comme tout le monde sur le circuit, quel que soit l’âge. Je ne consi­dère pas vrai­ment l’âge comme un facteur limi­tant pour ma carrière. En fait, je suis content de ressentir beau­coup d’émo­tions chaque jour, car cela signifie que je veux vrai­ment faire partie de ce sport, du Tour. »