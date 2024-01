Avant de rentrer de chez lui après sa défaite en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Jannik Sinner, Novak Djokovic a accordé une inter­view à The Today Show, une émis­sion de télé­vi­sion mati­nale améri­caine diffusée sur NBC.

Et après avoir évoqué des sujets plus person­nels comme ses enfants ou les consé­quences de son enfance diffi­cile dans une Serbie en guerre, le numéro 1 mondial est cette fois revenu sur le terrain du tennis et du jeu en évoquant ses nombreuses réalisations.

« En fin de compte, combien de joueurs de tennis dans l’his­toire ont été capables de réaliser les choses que j’ai faites et que j’ai accom­plies. Je ne dis pas cela pour me vanter, mais pour me rappeler que je dois me pincer, regarder où je suis et ce que j’ai fait. En même temps, j’ai l’im­pres­sion que ce n’est qu’un chapitre de ma vie, il y en a d’autres à venir. »