Quelques semaines après avoir déclaré sur le plateau de C à Vous sur France 5 qu’il aime­rait prendre un verre avec Rafael Nadal sur la plage à la fin de sa carrière, Novak Djokovic a parlé à Marca de sa rela­tion avec l’Espagnol et Roger Federer, ses deux plus grands rivaux.

« C’est vrai qu’on ne peut pas être amis parce qu’avec des amis, on parle de tout, du bon, du mauvais, de ses secrets. Avec vos rivaux, je ne pense pas que vous vous sentiez à l’aise pour révéler tout cela. Mais au cours des 15 dernières années, j’ai vu plus de Nadal et de Federer que mes parents. Cela signifie qu’ils ont joué un rôle très impor­tant dans ma vie et ma carrière. J’ai un respect incroyable pour eux et pour la riva­lité que nous entre­te­nons depuis si long­temps. Nous avons fait un long voyage ensemble et lorsque nous raccro­che­rons nos raquettes, nous verrons les choses de manière plus détendue », a déclaré le Serbe qui a égale­ment plai­santé sur le palmarès de Roland‐Garros avant de quali­fier sa nation pour le dernier carré de la Coupe Davis à Malaga.