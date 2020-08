Interrogé par nos confrères de Sport Klub sur son rôle au sein du conseil des joueurs, Novak Djokovic n’a pas été ébranlé par certains critiques. Il compte bien continuer à s’impliquer dans l’avenir de sa discipline : « J’ai été ciblé, ce n’est pas ma première fois et ça va probablement continuer, je ne peux pas m’attendre à ce que tout le monde m’aime et m’encourage, ni comprendre mes intentions et peut-être penser que j’ai contribué de façon positive à l’avenir du tennis. Il y aura toujours quelqu’un prêt à critiquer, et je suis toujours ouvert d’admettre que j’ai eu tort et d’en tirer des leçons. Nous sommes tous humains. Je continuerai à être au Conseil parce que je ressens un grand soutien. Peut-être que cela ne le semble pas le cas pour le grand public mais c’est la vérité, de tout façon on sait tous que les critiques ont toujours plus d’écho que les louanges ou les félicitations »