Dans des propos rapportés par le média serbe SportKlub, quelques jours après son 24e sacre en Grand Chelem, Novak Djokovic s’est exprimé sur l’ab­sence de ses deux plus grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal.

Novak Djokovic says tennis misses Roger Federer & Rafa Nadal :



“I don’t know if I miss them 😂. But I’m sure tennis misses them. These two are legends of our sport. They left a very great legacy both in tennis & in sports in general…”



(via Sports Klub) pic.twitter.com/XZOxqSvbgJ