S’exprimant auprès des médias serbes, Novak a tenu à rendre hommage à Sinner en expliquant qu’il devrait rapidement arriver à gagner l’ensemble des Masters1000.
« Jannik va certainement réussir à gagner tous les Masters1000, probablement dès cette année. Il est très fort, il joue de manière impressionnante. C’est un joueur de tennis très complet, il l’a prouvé ces dernières années. C’est pourquoi il est numéro 1. Maintenant, les matchs se jouent tous les deux jours, ce qui facilite la récupération. Je préférais quand ils duraient sept jours, et que seuls les tournois du Grand Chelem duraient deux semaines. Mais c’est comme ça, et il faut s’adapter. »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 17:23