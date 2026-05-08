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Djokovic : « Je pense que Sinner aura tous les Masters1000 à son palmarès dès cette année »

Par
Jean Muller
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S’exprimant auprès des médias serbes, Novak a tenu à rendre hommage à Sinner en expli­quant qu’il devrait rapi­de­ment arriver à gagner l’en­semble des Masters1000. 

« Jannik va certai­ne­ment réussir à gagner tous les Masters1000, proba­ble­ment dès cette année. Il est très fort, il joue de manière impres­sion­nante. C’est un joueur de tennis très complet, il l’a prouvé ces dernières années. C’est pour­quoi il est numéro 1. Maintenant, les matchs se jouent tous les deux jours, ce qui faci­lite la récu­pé­ra­tion. Je préfé­rais quand ils duraient sept jours, et que seuls les tour­nois du Grand Chelem duraient deux semaines. Mais c’est comme ça, et il faut s’adapter. »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 17:23

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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