S’exprimant auprès des médias serbes, Novak a tenu à rendre hommage à Sinner en expli­quant qu’il devrait rapi­de­ment arriver à gagner l’en­semble des Masters1000.

« Jannik va certai­ne­ment réussir à gagner tous les Masters1000, proba­ble­ment dès cette année. Il est très fort, il joue de manière impres­sion­nante. C’est un joueur de tennis très complet, il l’a prouvé ces dernières années. C’est pour­quoi il est numéro 1. Maintenant, les matchs se jouent tous les deux jours, ce qui faci­lite la récu­pé­ra­tion. Je préfé­rais quand ils duraient sept jours, et que seuls les tour­nois du Grand Chelem duraient deux semaines. Mais c’est comme ça, et il faut s’adapter. »