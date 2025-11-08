Lors de son interview accordée à l’ATP avant le début de l’ATP 250 d’Athènes, Novak Djokovic a été interrogé sur plusieurs sujets parfois peu abordés.
Et après avoir révélé le meilleur match de sa carrière, le Serbe a été invité à désigner le joueur le plus sous‐estimé qu’il avait affronté. Et sans grande surprise, il a cité Stan Wawrinka.
« Je pense qu’il le joueur le sous‐estimé et sous‐évalué, alors qu’il a remporté trois titres du Grand Chelem. Les gens l’oublient et oublient ses exploits. Il a accompli plus que 90 % des joueurs de l’histoire de ce sport. »
