Lors de son inter­view accordée à l’ATP avant le début de l’ATP 250 d’Athènes, Novak Djokovic a été inter­rogé sur plusieurs sujets parfois peu abordés.

Et après avoir révélé le meilleur match de sa carrière, le Serbe a été invité à dési­gner le joueur le plus sous‐estimé qu’il avait affronté. Et sans grande surprise, il a cité Stan Wawrinka.

« Je pense qu’il le joueur le sous‐estimé et sous‐évalué, alors qu’il a remporté trois titres du Grand Chelem. Les gens l’ou­blient et oublient ses exploits. Il a accompli plus que 90 % des joueurs de l’his­toire de ce sport. »