Invité du podcast de l’ATP de Vasek Pospisil comme le rapporte Sportskeeda, Novak Djokovic a fait quelques révélations de son premier tournoi de tennis. Le Serbe était âgé de huit ans et il avait perdu au deuxième match contre un certain Viktor Troicki. Le numéro 1 mondial s’en souvient parfaitement : « Je me souviens du premier tournoi que j’ai joué dans ma vie. J’avais huit ans. J’ai gagné mon premier tour, au tie-break 10-8. J’étais évidemment rempli de joie et j’étais épuisé. Ma mère était là, elle m’a serré dans ses bras. Et à un moment donné, je me suis mis à pleurer. Puis le lendemain, j’ai perdu contre Viktor Troicki et j’ai pleuré à nouveau. Je pleurais beaucoup quand j’étais enfant. »

Le natif de Belgrade a d’ailleurs dévoilé la première personne qu’il appelait après un match : « Maman bien sûr. Ma mère est toujours là dans les bons et mauvais moments. »