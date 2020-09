Le Serbe ne se cache plus, il assume à son statut et ses ambitions.

Il sait aussi que s’il est performant il pourra encore battre quelques records importants et ainsi encore davantage marquer l’histoire de ce sport.

C’est d’ailleurs ce qu’il a évoqué lors de sa conférence de presse : « Je connais les données, le bilan, les perspectives. Je sais que je peux surpasser Roger dans les premiers mois de l’année 2021 en terme de semaines à la tête du classement mondial. Je suis très proche et il faut l’avouer dans une excellente position. Je suis en bonne santé, je n’ai pas pour l’instant de pépins physique, je joue bien. Les deux objectifs que j’ai en tant que professionnel sont bien de glaner tous les titres possibles en Grand Chelem et aussi de battre le record de semaines en tant que numéro 1. Pour y parvenir la recette est simple, se concentrer surtout sur les Chelems, et également en Masters 1000. Je sais que j’ai les moyens et que je peux aller plus loin »