Dans son long entretien accordé à Sportklub, Novak Djokovic a évoqué les trois raisons majeures qui font qu’il continue à jouer au tennis. Cela permet de bien comprendre les objectifs de ce champion qui risque de devenir le meilleur joueur de tous les temps : « J’ai bien conscience que j’ai une position très privilégiée. En tant que numéro 1 mondial d’un sport aussi populaire dans le monde, je sais aussi que si je m’exprime sur n’importe quel sujet, cela aura un impact. Et cela m’intéresse de pouvoir passer des messages. L’autre raison, la principale qui fait que je suis encore aussi motivé, est liée aux émotions que me procure le tennis. Cette décharge d’adrénaline n’existe nulle part ailleurs dans ma vie. De plus, cela me permet de me connaitre tous les jours un peu mieux, de savoir quels points de ma personnalité je dois encore travailler. La dernière raison qui me motive c’est la capacité de défendre certaines valeurs qui me sont propres, et de faire part de mon expérience dans des domaines comme la santé et l’éducation. »