Toujours dans l’interview au journal Sporstki, le numéro un mondial a rendu un bel hommage à l’USTA qui s’est battu pour que le circuit puisse reprendre : « Je soutiens le souhait de la Fédération américaine d’organiser des tournois à Washington, Cincinnati et à l’US Open car c’est très important pour la survie de nombreux professionnels du tennis. Comme dans n’importe quel domaine, nous avons de nombreuses difficultés économiques. Personnellement, je n’ai pas le genre de pression que les autres ont, je ne parle que de mon propre point de vue, mais je comprends aussi que la grande majorité d’entre eux ont besoin de jouer et de gagner de l’argent. Je salue le fait qu’il y ait un effort et un engagement à travers le monde, en particulier aux États-Unis et en Europe, pour organiser des tournois malgré la grande crise, sanitaire, économique, sécuritaire, mais tout a ses limites »