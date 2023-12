Auteur d’une incroyable saison 2023 à 36 ans, Novak Djokovic, dans un magni­fique message publié sur son compte Instagram, a tenu à rendre hommage à sa femme, Jelena, sans qui rien n’au­rait été possible.

Le numéro 1 mondial n’ou­blie égale­ment pas de citer sa famille ainsi que toute son équipe avec qui il a partagé des moments très intenses en émotion.

« Ce fut une saison extra­or­di­naire. Je serai toujours recon­nais­sant à ma femme d’avoir été la meilleure mère possible pour mes enfants, alors que j’en­trais dans l’his­toire du sport. Son soutien et l’amour que j’ai ressenti de la part de ma famille ont rendu possible cette saison histo­rique. Je voudrais féli­citer et remer­cier mon équipe pour son dévoue­ment et ses efforts. Une autre année très réussie pour toute l’équipe. Nous nous souvien­drons toujours de cette année. Tant de moments mémo­rables qui nous ont donné des fris­sons. L’aventure se pour­suit en 2024. J’ai hâte de voir ce qui nous attend. En avant et vers le haut. »