Élu meilleur sportif de l’année 2023 à l’oc­ca­sion des Laureus World Sports Awards 2024 orga­nisés à Madrid lundi soir, Novak Djokovic a ensuite donné une confé­rence de presse au cours de laquelle il a été inter­rogé de nombreux sujets.

Et après avoir évoqué sur son début de saison compliqué et donné rendez‐vous à Rafael Nadal, le numéro 1 mondial a expliqué qu’il n’était pas certain de reprendre un coach de renom quelques semaines après le départ de Goran Ivanisevic.

« Je ne me préci­pite pas. J’ai l’im­pres­sion qu’en jouant au tennis depuis 20 ans et en ayant beau­coup d’équipes et d’en­traî­neurs diffé­rents, ce n’est pas comme si je pensais que je n’avais pas besoin d’un entraî­neur. Je pense qu’il est toujours utile d’avoir une équipe de qualité, un prépa­ra­teur physique, un physio­thé­ra­peute et un prépa­ra­teur mental. Tout est impor­tant. Il crée une formule de réus­site et vous aide à mieux performer, à mieux vous entraîner et à mieux récu­pérer. Restez au sommet aussi long­temps que vous le pouvez. Mais je pense que je suis à un stade de ma carrière où je peux me permettre de penser que ne pas avoir d’en­traî­neur est aussi une option. Voyons. Je vais bientôt prendre ma déci­sion », a déclaré le Serbe qui travaille actuel­le­ment avec son compa­triote et ami Nenad Zimonjic.