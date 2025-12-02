Présent au Qatar pour le Grand Prix de Formule 1, Novak Djokovic a pu observer de près les particularités de ce sport et glisser un conseil aux jeunes pilotes.
« Je sais ce que c’est que d’avoir des enjeux importants et que tout se joue sur la dernière ligne d’arrivée. C’est un privilège de voir ces gars performer au plus haut niveau. Si j’étais à leur place, je resterais dans ma bulle. Il se passe tellement de choses. Je suis impressionné et choqué par le nombre de distractions qui entourent les pilotes, ils doivent donc garder leur routine et rester simples », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem au micro de Sky Sports.
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 09:57