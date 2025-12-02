AccueilATPDjokovic : "Je suis choqué. Si j'étais à leur place, je resterais...
ATP

Djokovic : « Je suis choqué. Si j’étais à leur place, je reste­rais dans ma bulle »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

435

Présent au Qatar pour le Grand Prix de Formule 1, Novak Djokovic a pu observer de près les parti­cu­la­rités de ce sport et glisser un conseil aux jeunes pilotes. 

« Je sais ce que c’est que d’avoir des enjeux impor­tants et que tout se joue sur la dernière ligne d’ar­rivée. C’est un privi­lège de voir ces gars performer au plus haut niveau. Si j’étais à leur place, je reste­rais dans ma bulle. Il se passe telle­ment de choses. Je suis impres­sionné et choqué par le nombre de distrac­tions qui entourent les pilotes, ils doivent donc garder leur routine et rester simples », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem au micro de Sky Sports.

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 09:57

Article précédent
Griekspoor sur la recette pour battre Sinner : « Je pense que Bublik a montré le plan de jeu parfait »
Article suivant
« Kyrgios a déclaré : ‘Tu dois avoir peur de moi’ et Sabalenka a répondu en affi­chant une grande confiance. Ça va être amusant et je vais bien sûr encou­rager Aryna », s’im­pa­tiente Martina Trevisan

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.