Présent au Qatar pour le Grand Prix de Formule 1, Novak Djokovic a pu observer de près les parti­cu­la­rités de ce sport et glisser un conseil aux jeunes pilotes.

« Je sais ce que c’est que d’avoir des enjeux impor­tants et que tout se joue sur la dernière ligne d’ar­rivée. C’est un privi­lège de voir ces gars performer au plus haut niveau. Si j’étais à leur place, je reste­rais dans ma bulle. Il se passe telle­ment de choses. Je suis impres­sionné et choqué par le nombre de distrac­tions qui entourent les pilotes, ils doivent donc garder leur routine et rester simples », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem au micro de Sky Sports.