À l’oc­ca­sion d’une confé­rence de presse orga­nisée à Marbella en parte­na­riat avec Asics, son équi­pe­men­tier, Novak Djokovic s’est rappelé comment il en était venu à jouer au tennis alors que personne de sa famille ne prati­quait ce sport.

« Parfois, je me rappelle pour­quoi j’ai commencé à jouer au tennis quand j’étais enfant. Personne n’avait fait de bruit avant moi dans ma maison. Le tennis n’était pas notre sport dans la famille (son père était un skieur profes­sionnel). Je suis donc tombé amou­reux de ce sport par une sorte d’ac­ci­dent. Ils ont construit trois courts de tennis en face du restau­rant que ma famille tenait, à 15 mètres de là. J’avais quatre ou cinq ans et j’étais curieux, je m’in­té­res­sais, je les regar­dais et j’ai­dais même les ouvriers. J’ai alors demandé à mes parents de me parler de ce sport, j’ai commencé à le regarder à la télé­vi­sion et je leur ai demandé de m’acheter une raquette. C’est comme ça que tout a commencé. »