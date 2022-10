Étant donné qu’il a gagné un tournoi du Grand Chelem cette année (Wimbledon en juillet dernier), Novak Djokovic n’avait qu’a terminer dans le top 20 du clas­se­ment pour parti­ciper aux Finales ATP de Turin. Grâce à ses deux titres consé­cu­tifs à Tel‐Aviv et Nur‐Sultan avec cette victoire contre Stefanos Tsitsipas dimanche, le Serbe est assuré de rester dans les 20 premières places mondiales avant le Masters.

En confé­rence de presse, il a exprimé son soula­ge­ment d’avoir décro­cher son ticket. « Le but était évidem­ment de me quali­fier pour le Masters. Maintenant que c’est fait, je vais pouvoir être plus relax sur mes prochains tour­nois. Il y aura Paris (29 octobre au 6 novembre, ndlr) et Turin (13 au 20 novembre, ndlr) pour finir la saison. Et ensuite, nous prépa­re­rons la prochaine. »

Nole aura beau­coup de points à défendre car il est tenant du titre à Bercy et reste sur une demi‐finale au Masters.