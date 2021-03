Qu’on se le tienne pour dit : le « Djoker » a faim, et il a de l’ap­pétit. Alors qu’il a égalé le record de Roger Federer en termes de semaines passées en tête du clas­se­ment ATP et qu’il le battra défi­ni­ti­ve­ment lundi prochain, Novak Djokovic ne pointe égale­ment plus qu’à deux longueurs du record du nombre de Grands Chelems, co‐détenu par le Suisse et Rafael Nadal. Et le Serbe ne s’en cache pas : son grand objectif est de surpasser tous les records des deux autres membres du « Big 3 ».

« Je veux battre leurs records. Je l’ai déjà dit et je le répète. Je veux dire que c’est ma moti­va­tion profes­sion­nelle. Si vous êtes un compé­ti­teur profes­sionnel, vous devez avoir des objec­tifs, vous devez vous efforcer d’at­teindre quelque chose. Pour moi, les deux plus grands objec­tifs à long terme sont de gagner le plus de Grands Chelems possible et être celui qui a tenu le plus long­temps n°1 de l’his­toire du sport. Je n’ai aucun problème à le dire parce que c’est ce que nous faisons. Celui qui est au sommet du jeu et qui ne dit pas cela, je ne crois vrai­ment pas que vous pensiez qu’il soit tota­le­ment honnête », a déclaré le numéro 1 mondial lors d’une inter­view avec le contro­versé Chervin Jafarieh sur Youtube.