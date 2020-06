Le débat du GOAT est éternel et sans fin. Chaque observateur y apporte son analyse comme l’a fait récemment Pat Cash. Eurosport a organisé un sondage et c’est Novak Djokovic qui a été choisi par les internautes. En marge d’un événement de présentation de son Adria Tour, le Serbe s’est confié sur ce sujet à SportKlub. « Je suis reconnaissant et honoré que près d’un million de personnes aient participé au vote et que les gens me voient de cette façon, a commenté l’actuel numéro 1 mondial. Maintenant, je ne pourrai rien dire de plus, c’est un débat qui dure depuis un certain temps entre Federer, Nadal et moi. Et ça continuera probablement dans les prochaines décennies jusqu’à ce qu’un joueur encore meilleur arrive. C’est un flux naturel dans le sport et c’est bon pour le tennis. »

Néanmoins, le Serbe a une nouvelle fois fait part de ses ambitions qu’il n’a jamais caché : « Je veux dépasser Sampras et Federer, je l’ai toujours dit. C’est l’un de mes plus grands objectifs, comme essayer de gagner autant de tournois du Grand Chelem que possible. Je sais que c’est aussi le cas pour Nadal et Federer. C’est intéressant car ça met une attention positive sur notre sport, ça motive les jeunes enfants à prendre la raquette et à commencer le tennis. »