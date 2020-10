Dans une interview accordée à Sportski Zurnal, Novak Djokovic a confirmé sa priorité : assurer sa place de numéro 1 mondial. Le Serbe veut engranger le plus de points pour aborder plus sereinement le début de la saison prochaine. Le 8 mars 2021, il pourrait dépasser le record de Roger Federer au nombre de semaines passées en tant que numéro 1 mondial avec 310 semaines. Son objectif prioritaire.

« J’ai choisi de jouer à Vienne et non à Paris car mon objectif en ce moment est d’ajouter tous les points que je peux. Dans le tournoi français, je ne peux pas en ajouter et dans celui en Autriche j’ai la possibilité d’en gagner 500. Je veux établir une différence importante avant le départ de la saison prochaine. Il est évident que j’ai établi ce plan car mon objectif prioritaire est d’être celui qui accumule le plus de semaines en tant que numéro 1 mondial. Je veux dépasser le record de Federer et ses 310 semaines », a assumé le Serbe au média de Belgrade.