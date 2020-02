Interrogé par SportKlub après son 17e titre du Grand Chelem obtenu à l’Open d’Australie, Novak Djokovic est revenu sur ce début de saison plus que réussi et l’importance qu’il y avait accordé : « Au début de la saison, je voulais revenir assez vite à la première place mondiale. Il était aussi important pour moi de bien commencer l’année en Australie comme je le fais traditionnellement. L’ATP Cup s’est beaucoup mieux déroulée que ce que j’imaginais avec six victoires en simple et deux en double. L’esprit d’équipe nous a permis de remporter de grandes victoires et de remporter cette première édition. Cela m’a donné de la motivation et beaucoup de force. Rafa a été éliminé en quarts et maintenant tout est entre mes mains. Ni Rafa et moi avons beaucoup de points à défendre jusqu’à Roland-Garros. Alors j’espère réussir la tournée américaine avec Indian Wells et Miami où j’ai eu beaucoup de succès dans ma carrière. Mais ces dernières années, je n’y ai pas été performant. Cela me donne une chance supplémentaire de gagner des points.«

Le Serbe a entamé sa 276e semaine à la tête du classement ATP. S’il reste au sommet, il battra le record des 310 semaines de Roger Federer le 5 octobre prochain.