Lors d’un live avec le joueur canadien Vasek Pospisil et l’Espagnole Garbine Muguruza pour le programme Tennis United de l’ATP et la WTA, Novak Djokovic a expliqué selon lui, quel avait été le match le plus épuisant de a carrière.

Sans prendre le temps d’une réelle réflexion, le numéro 1 mondial a tout de suite parlé de sa finale à l’Open d’Australie en 2012 face à Rafael Nadal. « Plus de 5H53 de match avec une intensité incroyable. Sincèrement je ne pense pas que je puisse un jour dans ma carrière rééditer une telle performance » a expliqué Nole alors que Garbine prenait la parole : « C’est vraiment trop trop long ».



Trop long certes, mais cette finale a marqué tous les passionnés. Elle fait partie des plus belles finales en Grand Chelem du tennis moderne, indéniablement.