Forfait pour le Masters 1000 de Rome, après avoir perdu d’en­trée à Monte‐Carlo et Madrid, Novak Djokovic s’en­traîne chez lui, en Serbie, à un peu plus d’une semaine de l’ATP 250 de Genève (18 au 25 mai), où il a décidé de se rendre avant Roland‐Garros (25 mai au 8 juin).

Si l’on pourra rapi­de­ment juger de l’état de forme de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, la photo de sa séance du jour a alerté certains fans et obser­va­teurs. Djokovic appa­raît avec un bandage au niveau du genou droit.

😕 Novak Djokovic had his knee strapped during prac­tice today…



📸 Sport Klub pic.twitter.com/DTMb2wf7Ka