Suite à son record de semaines passées en tant que numéro 1 mondial (avec 312 semaines ce lundi), Novak Djokovic fait le tour des télés et des médias du monde entier. Pourtant, il y a encore quelques mois, le numéro 1 mondial était attaqué de toute part après la créa­tion de son Adria Tour où un cluster était apparu avec plusieurs joueurs (dont lui‐même et sa femme) et membres de staff posi­tifs au Covid‐19. Depuis, le Serbe semble avoir appris de ses erreurs et il a décidé d’en­voyer un message positif au monde entier en ces temps compliqués.

« La plus grande leçon que je tire de cette période est que nous devons être ouverts d’es­prit, être flexibles et nous adapter. Et, en fin de compte, accepter les circons­tances que nous avons dans la vie, car lorsque nous accep­tons, nous pouvons avancer. Je sais que c’est très diffi­cile, surtout si vous êtes habitué à un certain rythme de vie, à un certain style de vie et à certains schémas, et puis quelque chose comme ça se produit, avec le coro­na­virus, qui a pris tout le monde par surprise, a balayé le monde sur les 12–15 derniers mois. Les gens souffrent de bien des manières, donc je suis recon­nais­sant d’être ici aujourd’hui pour vous parler de mon record et de pouvoir prati­quer le sport que j’aime. Mon cœur, ma compas­sion et mon amour vont à tous ceux qui souffrent en ce moment dans monde. »