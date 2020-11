Le numéro 1 mondial a passé un mercredi plutôt difficile. Battu en deux manches par Daniil Medvedev (6-3, 6-3), il a du essuyer un autre échec en coulisses avec l’affaire liée au conseil des joueurs de l’ATP. Comme un certain nombre de fausses informations circulaient, Novak a pris le temps en conférence de faire le point sur une situation qui s’est éclaircie en moins de 24H.

Rappelant que la création de la PTPA n’était pas une « attaque » contre l’ATP, Novak Djokovic a aussi expliqué qu’il était obligé maintenant de prendre en considération la position de l’ATP. Cela risque de chauffer : « Je n’ai jamais fait acte de candidature pour le conseil des joueurs. Nous avons été nommés avec Vasek Pospisil pour le rejoindre à nouveau car ce sont les joueurs qui désignent les candidats, c’est le règlement qui veut ça. De plus, je voulais aussi rappeler que depuis la création de la PTPA nous avons tenté de communiquer avec l’ATP pour bien expliquer le sens notre démarche. La PTPA est là pour faire partie de l’écosystème et soutenir les joueurs contrairement au conseil de l’ATP où les joueurs ne représentent que 50 % des droits de vote, les autres 50 % étant détenus par les directeurs des tournois. Enfin , je dois dire que le fait qu’une nouvelle règle ait été votée dans la nuit qui m’empêche d’être dans deux conseils est un signe très clair envoyé par l’ATP. Il est clair que l’ATP ne veut pas que la PTPA puisse jouer un rôle. Nous avons voulu collaborer, l’ATP ne veut pas. C’est noté. Nous allons maintenant changer de stratégie et nous verrons bien ce qu’il va se passer »