Novak Djokovic est déjà en très grande forme sur ce début de sai­son. Vainqueur hier avec la manière de Denis Shapovalov (n°12) dans le cadre des phases de groupes de l’ATP Cup, le numé­ro 1 mon­dial semble encore loin de pou­voir être détrô­né. Pourtant, comme il l’a avoué à la presse après son match, le « Djoker » se montre très opti­miste quant à la pro­chaine géné­ra­tion de joueurs.

« Nous avons de nou­veaux jeunes joueurs qui font preuve de cou­rage et d’in­tré­pi­di­té, attei­gnant les plus grandes étapes du sport, prêts à rele­ver le plus grand défi en nous affron­tant en par­ti­cu­lier tous les trois (Djokovic, Nadal et Federer, ndlr), et en lut­tant pour les plus grands titres. »

De quoi avoir peut‐être déjà trou­vé les suc­ces­seurs au Big Three par­mi la géné­ra­tion actuelle : « Il y en a qui sont très proches : Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Denis Shapovalov et Matteo Berrettini… Ils ont un poten­tiel énorme. De toute évi­dence, ils ont encore beau­coup de che­min à par­cou­rir. Et il y a beau­coup de joueurs, mais je pense que l’a­ve­nir du ten­nis est entre de bonnes mains, sans aucun doute. »