Interrogé pour la énième fois au sujet de l’absence de Rafael Nadal, Novak Djokvovic a une nouvelle fois répondu avec courtoisie. Le Serbe expliquant à juste titre que chaque joueur pouvait librement prendre ce type de décision et que l’ATP avait bien fait son travail pour les protéger, ce qui était plutôt logique : « Je comprends pourquoi il est resté en Europe. Je suppose qu’il ne voulait pas risquer sa santé et celle des membres de son équipe. Si c’est la raison, je pense qu’il a tous les droits. Ce système de classification qui a été mis en place protège des joueurs comme Lui qui a décidé de ne pas jouer à l’US Open. Chaque continent vit sa propre bataille et des situations différentes et je comprends qu’il y a des joueurs qui ont peur. Au début je veux jouer autant que je peux et après cette tournée nord-américaine aller en Europe et participez aux meilleurs tournois d’argile. «