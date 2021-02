En confé­rence de presse, Novak a peu par­lé de son match et de la suite du tour­noi. Le numé­ro 1 mon­dial a insis­té sur un mou­ve­ment de fond qui est entrain de prendre forme au sein du tour et ses pro­pos laissent pré­sa­ger des chan­ge­ments sur l’or­ga­ni­sa­tion de la sai­son : « Je ne veux pas m’as­seoir ici, me plaindre de ce que nous avons vécu, mais nous devons être hon­nêtes et réa­listes, cela a un effet sur le bien‐être phy­sique des joueurs, au niveau men­tal, émo­tion­nel, et phy­si­que­ment. Je veux dire que ce n’est pas nor­mal. Nous espé­rons tous que ce sera tem­po­raire. En par­lant à beau­coup de joueurs, ils veulent tout sim­ple­ment pas aller de l’a­vant sur­tout si nous devons être en qua­ran­taine la plu­part des tour­nois. C’est donc quelque chose qui devrait être dis­cu­té. J’ai par­lé à cer­tains des membres du conseil, et ils disent qu’ils ont des dis­cus­sions appro­fon­dies à ce sujet avec la direc­tion de l’ATP. J’attends donc des réponses. Je veux com­prendre à quoi va res­sem­bler notre suite de la sai­son après l’Australie. Je ne sais pas com­ment nous allons gérer ça, hon­nê­te­ment. »